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проиcшествия

Воздушный шар с пассажирами рухнул в Новосибирске

Фото предоставлено читателями Сиб.фм

Очевидцы сообщили о ЧП в посёлке Октябрьский.

В редакцию Сиб.фм прислали кадры инцидента в посёлке Октябрьский. По словам очевидцев, 7 июня в небе местные жители заметили два огромных воздушный шара с пассажирами.

«Зрелище было невероятное. Летели два воздушных шара над домами. Прям как на фестивале в Каппадокии. Позже один из них стремительно начал спускаться и упал возле трассы», – сообщают очевидцы.

О пострадавших во время ЧП пока не известно. Но в воздушном шаре летели несколько человек. Сиб.фм выясняет подробности.

Если вы стали очевидцем ЧП, или обладаете значимой информацией, сообщите об этом в редакцию Сиб.фм: 8 (951) 377-76-35 (WhatsApp).

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Александр Борисов
журналист

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