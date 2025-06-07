Жительница Новосибирска приехала в «Мужское и женское» с жалобой на мать-наркоманку

Мать сибирячки употребляет с 14 лет, четверо детей и близкие не могут ее остановить.

Ксения Мотылева из Новосибирска пытается помочь своей матери, Кристине Афанасьевой, избавиться от наркотической зависимости. У Кристины четверо детей, трое из которых еще маленькие. Она не работает и живет на социальное пособие. Старшая дочь, которая была воспитана бабушкой, помогает заботиться о младших, которые каждый день наблюдают за матерью в состоянии наркозависимости. В программе «Мужское/Женское» стало известно, что Кристина начала употреблять наркотики в 14 лет и не может прекратить. Из-за галлюцинаций, вызванных наркотиками, детям небезопасно находиться рядом с ней, и есть риск, что их могут забрать. Кристина хочет прекратить употребление, видя испуг и усталость своих детей.

Соседи в многоквартирном доме в Новосибирске выражают недовольство по поводу наркоманки-соседки и ее посетителей, которые создают угрожающую обстановку: шприцы, спящие на лестничной клетке, поиски закладок на детской площадке. Несмотря на то, что рядом находится полицейский участок, жалобы остаются без ответа. Дети боятся попасть в детский дом и хотят остаться с матерью, хотя бабушка не согласна их забрать. Условия жизни у семьи выглядят достаточно приемлемыми.

Органы опеки игнорируют обращения и не проводят проверки в семье, которая живет в Кировском районе, ссылаясь на отсутствие заявлений.