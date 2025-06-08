76% трассы на Ленинск-Кузнецкий реконструировали в Новосибирской области

Трассу на Ленинск-Кузнецкий реконструировали на 76%.

Реконструкция автодороги «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» завершена на 76 %. Это одна из ключевых трасс опорной сети региона, соединяющая Новосибирскую область с Кузбассом.

Работы ведутся с 2020 года на участке с 12 по 24 км. В 2024 году завершен и введен в эксплуатацию отрезок протяженностью 1,78 км от границы Новосибирска с районом. Реконструкцию выполняет компания «Новосибирскавтодор».

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