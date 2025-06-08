Архитектор из Новосибирска рассказал о восстановлении старейшего храма в Колывани

Новосибирский архитектор рассказал о строительстве храма.

В День Святой Троицы в Колывани освятили Собор во имя Святой Живоначальной Троицы — один из старейших храмов Новосибирской области, построенный в 1861 году.

Архитектор Константин Печерин рассказал о том, что собор был возведен вдали от жилой застройки, рядом с Московско-Сибирским трактом. Со временем вокруг него сформировалась Соборная площадь с базаром, школой и городскими учреждениями.

Также уточняется, что проект восстановления планировали завершить за год, к 2017 году, но сроки сдвигались, и, в результате, храм освятили только 22 сентября 2024 года. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

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