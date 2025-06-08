Бастрыкин заинтересовался жалобами жителей Хилокского района Новосибирска

Председатель Следственного комитета РФ Бастрыкин будет проинформирован о ходе проверки обращений граждан, проживающих в Хилокском районе Новосибирска.

Местные жители выразили недовольство по поводу масштабных полигонов, работающих с серьезными отклонениями от норм.

До Александра Бастрыкина, главы СК России, дошли сведения о жалобах новосибирцев относительно мусорных полигонов. Следственное управление СК России по региону проводит проверку по факту вероятного нарушения прав жителей Хилокского района на экологически чистую среду. Информация о результатах будет передана руководителю ведомства.

"В сети Интернет опубликовано обращение к главе СКР Александру Бастрыкину от жителей Хилокского района Новосибирска, касающееся ущемления их прав на благоприятную экологическую обстановку. В непосредственной близости от жилых зданий расположены крупные свалки, функционирующие с многочисленными нарушениями", — заявили в пресс-службе Следственного комитета России.

В обращении местных жителей подчеркивается, что на полигонах систематически возникают пожары, что вызывает неприятный запах от токсичных испарений. Новосибирцы выражают опасения по поводу возможного ухудшения здоровья.

"Несмотря на многократные обращения, никаких действий по решению проблемы не предпринимается", — добавили в пресс-службе.

И.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Антону Бадулину поручено предоставить отчет о результатах проверки. Центральный аппарат ведомства осуществляет контроль за ходом проверки и исполнением поручения.