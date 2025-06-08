Более шестидесяти видов социальной поддержки доступны новосибирцам в электронном формате

По информации пресс-службы Социального фонда России по Новосибирской области, граждане региона имеют возможность подать заявление и получить свыше 60 различных выплат через интернет.

«В настоящее время жителям Новосибирской области доступно более ста онлайн-сервисов СФР на портале Госуслуг, охватывающих практически все направления деятельности фонда, включая пенсионное обеспечение, выплаты по больничным листам, социальную поддержку и пособия на детей», — отметил руководитель регионального отделения СФР Александр Терепа.

С начала текущего года новосибирцы получили в электронном виде более 400 тысяч услуг.