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общество

Более шестидесяти видов социальной поддержки доступны новосибирцам в электронном формате

Фото: Сиб.фм

По информации пресс-службы Социального фонда России по Новосибирской области, граждане региона имеют возможность подать заявление и получить свыше 60 различных выплат через интернет.

«В настоящее время жителям Новосибирской области доступно более ста онлайн-сервисов СФР на портале Госуслуг, охватывающих практически все направления деятельности фонда, включая пенсионное обеспечение, выплаты по больничным листам, социальную поддержку и пособия на детей», — отметил руководитель регионального отделения СФР Александр Терепа.

С начала текущего года новосибирцы получили в электронном виде более 400 тысяч услуг.

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Александр Борисов
журналист

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