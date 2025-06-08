Дело о нападении на журналистов РЕН ТВ в Новосибирске взял под контроль глава СКР Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил докладывать о ходе расследования нападения на журналистов РЕН ТВ в Новосибирске.

Вчера, 7 июня, в Дзержинском районе Новосибирска съемочная группа телеканала РЕН ТВ готовила репортаж о мошенничестве. В этот момент, по данным СМИ, трое мужчин с палками потребовали прекратить съемку, избили журналистов и повредили им технику.

В результате СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Расследование взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Напомним, что глава СКР Бастрыкин взял на контроль проблему с полигонами в Хилокском районе Новосибирска