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общество

Экс-жена актёра из Новосибирска Прилучного вышла в свет с округлившимся животом

Фото: соцсети

На кинофестивале в Забайкалье, проходившем в начале июня, актриса Агата Муцениеце оказалась в центре внимания, спровоцировав новые домыслы о беременности. Причиной тому стал её наряд, который не смог скрыть изменившиеся формы.

Облегающее платье белого цвета, выбранное Муцениеце для выхода в свет, подчеркнуло округлившийся живот. В интернете немедленно разгорелись дискуссии о возможном пополнении в семье актрисы и ее нынешнего партнера, музыканта Петра Дранги.

Недавно стало известно о помолвке Агаты Муцениеце. Сообщалось, что Петр Дранга сделал предложение руки и сердца во время их совместной поездки в горы.

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Александр Борисов
журналист

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