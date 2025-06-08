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общество

Глава СКР Бастрыкин взял на контроль проблему с полигонами в Хилокском районе Новосибирска

Фото: СК РФ

Глава СК РФ Бастрыкин взял на контроль дело о нарушении прав новосибирцев.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по жалобе жителей Хилокского района Новосибирска на нарушение права на благоприятную среду. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Поводом стало видеообращение новосибирцев, в котором они пожаловались на работу полигонов ТБО. По их словам, из-за частых возгораний отходов в районе стоит едкий запах, а меры для решения проблемы не принимаются.

В результате сейчас в региональном СК начата процессуальная проверка.

Напомним, что в Новосибирске возбуждено уголовное дело после нападения на журналистов с дубинками

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Валерия Митрохина
Журналист

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