Как правильно ухаживать за огурцами: частота полива и причины пожелтения листьев в тепличных условиях

Совсем скоро можно будет собирать первые огурцы, но нестабильная погода может навредить посадкам. Очень важно вовремя обеспечивать растения достаточным количеством влаги и подкармливать их. Рассмотрим основные моменты ухода за огурцами.

Оптимальный режим полива огурцов

Огурцы требуют более частого полива по сравнению с томатами, особенно в парнике. Рекомендуется поливать дважды в неделю. Если это невозможно, необходимо обеспечить обильный полив раз в неделю, а в остальные дни можно использовать перевернутые пластиковые бутылки объемом не менее полутора литров, воткнутые рядом с кустами. Вода будет постепенно поступать через отверстие в крышке, создавая эффект капельного полива в жаркую погоду.

«Огурец – культура с крупными листьями, которая интенсивно испаряет влагу. Растение расходует много воды на рост листьев и формирование плодов. Под каждый куст необходимо вносить от 7 до 10 литров воды», – отмечает Людмила Шубина, агроном, кандидат сельскохозяйственных наук.

В данный период огурцы активно наращивают зеленую массу и начинают плодоносить. Учитывая, что огурцы на 95% состоят из воды, полив имеет первостепенное значение. При этом не обязательно использовать только теплую воду.

«Я считаю, что полив исключительно теплой водой – это распространенное заблуждение, которое только утомляет огородников, – подчеркивает агроном. – Конечно, если есть возможность поливать отстоянной теплой водой, нагретой на солнце, это пойдет огурцам на пользу. Но и полив холодной водой сейчас не навредит, поскольку почва хорошо прогрета».

Поливать огурцы рекомендуется под корень либо рано утром, до восхода солнца, либо поздно вечером – второй вариант предпочтительнее. Не менее одного раза в неделю необходимо обильно опрыскивать растения водой по листу – это поможет защитить их от паутинного клеща и других вредителей. Опрыскивание следует проводить только в вечернее время.

Причины пожелтения листьев огурцов в теплице и способы решения проблемы

Азот играет важную роль для огурцов. Его недостаток приводит к замедлению развития и пожелтению листьев.

Существует несколько причин пожелтения листьев огурцов, поэтому перед принятием мер необходимо тщательно осмотреть растение и проанализировать его состояние.

Естественное старение

К концу июня нижние листья могут пожелтеть из-за естественного завершения их жизненного цикла. Такие листья следует удалять.

Перегрев и солнечные ожоги

В жаркую погоду и под прямыми солнечными лучами страдают не только люди. Если температура поднимается выше +27 градусов, а растения не были притенены, листья могут получить ожоги. Необходимо отрегулировать температуру в теплице, обеспечив постоянное проветривание, и увеличить полив, чтобы помочь растениям восстановиться.

Недостаток азота

Потеря цвета листьями огурца может быть связана с дефицитом азота. Растение нуждается в регулярном и обильном поливе, а вода быстро вымывает азот из почвы. Необходимо подкармливать огурцы каждые десять дней, внося азотные удобрения в концентрации, указанной на упаковке.

Недостаток магния

Магний также важен для здоровья огурцов. Его необходимо вносить своевременно. Если листья желтеют из-за нехватки удобрений, рекомендуется использовать комплексные удобрения, чтобы не заниматься внесением каждого элемента по отдельности.

Небольшие пятна-ожоги могут появляться даже при правильном уходе из-за погодных условий.

Паутинный клещ

В теплицах с сухим воздухом быстро размножается паутинный клещ. Необходимо осмотреть листья с обратной стороны: при обнаружении паутины и мелких вредителей следует немедленно принимать меры.

«Необходимо срезать пожелтевший лист, подложив снизу пакет, завернуть его и выбросить в мусор или сжечь. Такие листья нельзя отправлять в компост или оставлять на участке. Регулярно опрыскивайте огурцы по листу, особенно с обратной стороны», – советует Людмила Шубина.

Химические препараты против вредителей следует использовать только в крайнем случае, когда заражены все растения в теплице. В менее серьезных ситуациях помогут био-инсектициды. Необходимо провести два-три опрыскивания растений в течение месяца, тщательно обрабатывая листья с обеих сторон.

Грибковые заболевания

Если листья желтеют неравномерно, а пятнами, это может быть признаком грибкового заболевания, такого как фузариоз, антракноз, пероноспороз и другие. Для борьбы с ними можно использовать биопрепараты, содержащие бактерии Bacillus subtilis.

Достаточно двух-трех обработок в течение месяца, тщательно смачивая все листья растения с обеих сторон.

Чем подкармливать огурцы

Огурцы – одна из немногих культур, которые нуждаются в регулярных подкормках. Растение тратит много сил и веществ на рост и развитие плодов, а регулярный полив вымывает необходимые элементы из почвы.

Подкармливать огурцы необходимо каждые десять дней, чередуя органические и минеральные удобрения. При отсутствии возможности вносить комплексные минеральные удобрения можно использовать только органические, но делать это необходимо регулярно и обильно.

«Под каждое растение необходимо вносить минимум 3 литра подкормки через полчаса-час после основного полива. Подкормку следует вносить аккуратно под корень. Это может быть настой коровьего навоза или сброженной травы в разведении 1 к 10», – объясняет агроном.

Также можно использовать настой куриного помета, но в менее концентрированном виде – в разведении 1 к 25.