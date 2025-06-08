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общество

Климатолог назвал июнь 2025 года самым экстремальным месяцем в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

По мнению климатолога Алексея Непомнящих, июнь 2025 года может стать месяцем наиболее неблагоприятных погодных условий.

В интервью Сиб.фм он отметил, что ожидаются различные опасные метеорологические явления, такие как сильные дожди, град и другие природные катаклизмы.

«Увеличение частоты опасных погодных явлений, скорее всего, сохранится. Формирование ураганов, интенсивных гроз и выпадение крупного града обычно происходит из-за столкновения теплых и холодных воздушных масс. Июнь имеет все шансы стать одним из самых экстремальных месяцев года», – говорит эксперт.

По его данным, существует значительная вероятность формирования смерчей и ураганов на территории РФ в июне.

Ранее климатолог сделал прогноз погоды на пять лет вперёд.

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Александр Борисов
журналист

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