Климатолог Непомнящих оценил риски сильных дождей и града в Новосибирске в июне

В июне 2025 года Новосибирск может столкнуться с повышенным риском неблагоприятных погодных явлений, таких как ливни и град. Об этом заявил климатолог Алексей Непомнящих.

В интервью изданию Сиб.фм Непомнящих подчеркнул, что Новосибирской области в первый месяц лета следует быть готовой к потенциально опасным метеорологическим событиям, включая обильные осадки и крупный град. Повышенная частота таких явлений объясняется столкновением воздушных масс с разными температурами, что создает благоприятные условия для формирования ураганов, мощных гроз и града.

По мнению эксперта, в июне на территории России возрастает вероятность возникновения смерчей и ураганов, и данный месяц может стать периодом особенно неблагоприятной погоды.

Непомнящих акцентировал внимание на необходимости внимательного изучения прогнозов погоды и оперативного реагирования на возможные угрозы в контексте изменяющегося климата.

Согласно предварительным данным Западно-Сибирского УГМС, июнь 2025 года в Новосибирске ожидается достаточно теплым, со среднемесячной температурой около +22 градусов, что превышает средние многолетние значения на 2-3 градуса. Количество осадков, вероятно, будет близко к норме. Во второй декаде июня прогнозируются колебания температуры: ночью от +6 до +11 градусов, а днем – до +25...+30 градусов. В третьей декаде месяца ожидается установление устойчивой теплой погоды.