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общество

Магнитная буря накроет Новосибирск вечером 8 июня

Фото: Сиб.фм

Новосибирцев ожидает упадок сил из-за геомагнитных возмущений.

Сегодня, 8 июня, ожидаются геомагнитные возмущения, пик которых придется на вечер. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури — 31%, возмущений — 35%, спокойной магнитосферы — 34%.

Планетарный индекс Kp прогнозируется на уровне 4,67, что соответствует состоянию, близкому к слабой буре. С 18:00 до 21:00 по московскому времени Kp может достичь 4 — минимального уровня геомагнитной бури.

Несмотря на ослабление прогноза по сравнению с предыдущими данными, метеозависимым новосибирцам рекомендуется соблюдать осторожность и следить в этот день за здоровьем.

Напомним, что синоптик Вильфанд заявил об опасной погоде в регионах Сибири

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Валерия Митрохина
Журналист

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