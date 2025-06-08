Магнитная буря накроет Новосибирск вечером 8 июня

Новосибирцев ожидает упадок сил из-за геомагнитных возмущений.

Сегодня, 8 июня, ожидаются геомагнитные возмущения, пик которых придется на вечер. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, вероятность магнитной бури — 31%, возмущений — 35%, спокойной магнитосферы — 34%.

Планетарный индекс Kp прогнозируется на уровне 4,67, что соответствует состоянию, близкому к слабой буре. С 18:00 до 21:00 по московскому времени Kp может достичь 4 — минимального уровня геомагнитной бури.

Несмотря на ослабление прогноза по сравнению с предыдущими данными, метеозависимым новосибирцам рекомендуется соблюдать осторожность и следить в этот день за здоровьем.

Напомним, что синоптик Вильфанд заявил об опасной погоде в регионах Сибири