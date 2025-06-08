Многодетным семьям в Новосибирской области планируют добавить 14 дней отпуска

14 дней дополнительного отдыха могут выделить для многодетных семей в Новосибирской области.

В Госдуме рассматривают законопроект о дополнительном оплачиваемом отпуске для родителей с тремя и более детьми. Им могут предоставить еще 14 дней отдыха в год.

Как сообщает РИА Новости, отпуск можно будет брать целиком или по частям, но использовать только в текущем году — перенос не предусмотрен. Льгота будет действовать до исполнения 18 лет старшему ребенку.

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