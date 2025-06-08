Новосибирская прокуратура направила в суд иск против обвиняемых во взрыве на Линейной

В связи со взрывом бытового газа в доме на улице Линейной в Новосибирске, прокуратура направила в суд иск против лиц, признанных виновными в случившемся.

Предметом иска является возмещение ущерба, понесенного бюджетом города в результате выплат компенсаций пострадавшим жильцам.

Судебное разбирательство по иску прокуратуры к Евгению Кавуну и Ирине Урбах, осужденным за взрыв в доме №39 по улице Линейной, назначено в Новосибирске. Напомним, что трагический инцидент, унесший жизни 15 человек, произошел 9 февраля 2023 года. Несмотря на вынесенные обвинительные приговоры, нанесенный городскому бюджету ущерб остался невозмещенным.

Следует отметить, что прокуратура уже пыталась взыскать ущерб с Кавуна и Урбах в рамках уголовного процесса в 2024 году. Общая сумма компенсаций, выплаченных новосибирскими властями семьям погибших и пострадавшим, превысила 363 миллиона рублей. Однако тогда суд отклонил иск, указав на необходимость его рассмотрения в рамках гражданского судопроизводства.

По мнению Татьяны Мурзиной, одной из пострадавших, прокуратура, вероятно, стремится привлечь виновных к ответственности по статье 168 УК РФ, которая к тому моменту была отменена.

Стоит добавить, что срок давности по статье 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности") истек, что освободило лжегазовиков от наказания по этой статье. В связи с этим, в середине мая 2025 года первоначально назначенные сроки лишения свободы были сокращены: Кавуну до 9 лет и 9 месяцев, а Урбах – до 9,5 лет.