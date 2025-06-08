Новосибирский зоопарк отпраздновал 16-летие орангутана Мишель

Орангутан Мишель отметила свой шестнадцатый день рождения. На сайте зоопарка имени Р.А. Шило появилось видео с подругой Бату.

"Мишель прибыла к нам из Московского зоопарка. Ее встреча с Бату прошла замечательно! Уже на второй день они общались через окошко между вольерами, а через четыре дня их объединили. С тех пор они всегда вместе", — говорится в информации.

Мишель родилась 8 июня 2009 года в семье борнейских орангутанов, обитающих в Московском зоопарке. В Новосибирский зоопарк она была доставлена в 2017 году и стала парой для орангутана Бату. У Мишель и Бату есть дочь Джулия, которая сейчас проживает в отдельном вольере.

В Новосибирском зоопарке имени Шило открылся просторный вольер для птиц. Авиарий расположен в комплексе "Малые Хрусты", недалеко от парка развлечений.