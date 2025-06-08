Под Новосибирском собака умирает на цепи

В окрестностях Новосибирска, в населенном пункте Обь, собака по кличке Линда оказалась в критической ситуации, погибая на цепи из-за безответственности хозяина, страдающего алкогольной зависимостью.

Лишенная должного ухода, собака круглый год вынуждена находиться в будке, а её рацион состоит из опасных трубчатых костей, осколки которых травмируют пищеварительный тракт. Как сообщили волонтеры изданию "АиФ-Новосибирск", такое питание медленно убивает Линду.

История Линды, привязанной возле магазина, стала известна волонтерам весной. Зоозащитница Мария Сафрошкина выяснила, что собака, еще будучи щенком, прибилась к пожилому мужчине, который оставил её у себя.

"Хозяин Линды проживает в городе Обь один, не имеет работы, злоупотребляет спиртным и практически постоянно находится в состоянии алкогольного опьянения. Он снимает жилье, и хозяйка грозится выселить его за долги. Неизвестно, заберет ли он собаку с собой в случае выселения", – поделилась зоозащитница.

Линде всего девять месяцев, и она вынуждена круглый год жить на цепи в будке, что особенно тяжело для гладкошерстной собаки в зимний период. Хозяин кормит её костями, которые повреждают желудочно-кишечный тракт, приводя к медленной и мучительной смерти от внутреннего кровотечения, если не будет оказана хирургическая помощь. Кроме того, собака питается испорченной кашей.

Было принято решение о стерилизации Линды, и операция была запланирована. Однако за несколько дней до этого хозяин позвонил и сообщил, что собака уже три дня отказывается от еды. Приехав на место, зоозащитница обнаружила Линду в неподвижном состоянии, с трудом передвигающуюся, испытывающую сильную боль.

"При осмотре я предположила, что собака могла подавиться осколком кости. Хозяин, находясь в состоянии опьянения, не мог ничего объяснить. Я приняла решение немедленно забрать собаку и отвезти на обследование. При входе в клинику у Линды началась диарея с алой кровью. Я испугалась, что её кишечник поврежден костями", – рассказала Мария.

Диагноз оказался неутешительным – парвовирусный энтерит, поражающий слизистую оболочку желудка и кишечника. На данный момент счет за лечение Линды превысил 35 тысяч рублей.

Сейчас Линда идет на поправку и скоро будет выписана из стационара. Однако у нее нет дома, а возвращение к прежнему хозяину в будку опасно для её здоровья. Волонтеры ищут для Линды новый, любящий дом.