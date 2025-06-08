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общество

Похолодание и дождь накроет Новосибирск 8 июня

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске 8 июня ожидаются дожди и похолодание.

Сегодня в Новосибирске пройдут кратковременные дожди, местами с грозами и порывистым ветром. Температура воздуха днем снизится до +15. Об этом сообщили в Западно-Сибирском УГМС.

Несмотря на передышку от жары, синоптики предупреждают — уже вскоре в регион вернется зной. На фоне этого Главное управление МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности: избегать долгого пребывания на солнце, пить больше воды и носить легкую одежду.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирцев ожидает магнитная буря

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Валерия Митрохина
Журналист

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