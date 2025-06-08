Рост внебольничных пневмоний зафиксировали в Новосибирской области

В Новосибирской области зафиксирован резкий рост внебольничных пневмоний — в 2023 году зарегистрировано 43,5 тысячи случаев, что в 3,76 раза больше, чем годом ранее.

Как сообщает РБК Новосибирск со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, заболеваемость в Новосибирской области на 80,6% превышает среднероссийский уровень. Особенно сильно рост затронул детей: среди малышей от 3 до 6 лет число случаев увеличилось в 4,3 раза, среди школьников от 7 до 14 лет — почти в девять раз.

Наиболее неблагополучные районы — Карасукский, Купинский, Сузунский, Маслянинский, а также города Бердск, Обь и Новосибирск.

Напомним, что в Новосибирской области клещи атаковали 5460 человек