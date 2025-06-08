В ближайшие дни Новосибирск снова ощутит на себе влияние 30-градусной жары

После небольшого воскресного дождя, который принес городу прохладу и облегчение от летнего зноя, новосибирцам не стоит рассчитывать на долгое сохранение комфортной температуры.

Согласно прогнозам метеорологов, жара скоро вернется.

Уже в понедельник, 9 июня, столбики термометров поднимутся до +24 градусов, ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. К 11 и 12 июня станет еще теплее, воздух прогреется до +27 градусов, в среду возможен незначительный дождь. Наиболее жаркими днями станут 13 и 14 июня, когда температура достигнет отметки +29...+30 градусов. Ночью при этом будет около +16 градусов, сообщает Росгидрометцентр.