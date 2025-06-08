В микрорайоне «Матрёшкин двор» Новосибирска сообщили о драке со стрельбой

В Новосибирске на улице Петухова произошел инцидент: поздним вечером там разгорелась потасовка с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск».

По свидетельству очевидца, предпосылкой конфликта стало странное поведение автомобиля, который кружил возле домов под номерами 164, 166 и 168 по улице Петухова. За машиной гнались трое, выкрикивая оскорбления в адрес водителя.

«Когда автомобиль попытался выехать из сектора у дома 166, путь ему преградили, и между преследователями и пассажирами авто вспыхнула словесная перепалка», — отметил свидетель.

Вскоре к месту происшествия подъехали еще несколько автомобилей, из которых вышли люди.

«Вероятно, они намеревались прекратить конфликт, но это привело к массовой драке, во время которой были слышны выстрелы», — рассказал местный житель.

После нескольких столкновений участники инцидента начали расходиться: кто-то уехал на машине, остальные просто разошлись. Информация о пострадавших в результате драки или стрельбы отсутствует.

Редакция Сиб.фм запросила комментарий в ГУ МВД России по Новосибирской области, где сообщили: «Информация в полицию не поступала, но инцидент зафиксирован после публикации в СМИ. В настоящее время проводится проверка для установления всех участников конфликта».