В Новосибирске дачники встал в километровую пробку 8 июля

Новосибирские владельцы дачных участков столкнулись с серьезными дорожными заторами на въезде в город, образовавшими километровые пробки, особенно в местах скопления транспорта.

Согласно информации от "2ГИС", на Гусинобродском тракте образовалась пробка, превышающая 9 километров. Несмотря на введенное реверсивное движение на мосту, пользователи сообщают о сохраняющихся заторах даже после завершения ремонтных работ.

На Гусинобродском шоссе протяженность пробки составляет около 2,5 километров. Затруднения в движении наблюдаются также на Каменском шоссе и проспекте Дзержинского, где пробки превышают 2 километра.

"Все возвращаются с дач, так как погода оставляет желать лучшего", – комментирует ситуацию один из пользователей "2ГИС".

Со стороны Восточного шоссе в направлении города затор возник на улице Тайгинской. На левом берегу ДТП на Колыванском шоссе усложнило возвращение домой для многих автомобилистов.

В пятницу, 6 июня, на улице Сибиряков-Гвардейцев в Новосибирске образовалась пробка длиной около трех километров. Причиной затора стало сужение дороги до одной полосы на пересечении с улицей Немировича-Данченко из-за проводимых ремонтных работ.