В Новосибирске пилот объяснил обстоятельства внезапного приземления аэростата

Пилот воздушного шара, совершившего посадку в Октябрьском районе, поделился подробностями произошедшего.

Накануне, 7 июня, в поселке Октябрьский Новосибирской области местные жители стали свидетелями появления двух крупных воздушных шаров, один из которых опустился на землю вблизи проезжей части. Некоторые наблюдатели восприняли это как нештатную ситуацию — видеозаписи с места событий моментально распространились в социальных сетях, вызвав активные обсуждения.

Один из пилотов аэростатов, Антон, в беседе с редакцией Сиб.фм сообщил, что полет был запланированным, а посадка прошла в обычном режиме.

«Я управлял вторым аэростатом, мы летели вместе. Это был стандартный полет — мы выполняем такие полеты почти ежедневно, когда позволяет погода. Приземление прошло штатно, без каких-либо инцидентов», — уточнил он.

По словам Антона, аэростаты приземлились почти в одном и том же месте, однако один из них оказался чуть ближе к дороге, что, возможно, и стало причиной беспокойства у свидетелей.

«Посадка могла выглядеть стремительной, так как аэростат опустился рядом с дорогой, прямо перед деревьями. Но никакой аварии или катастрофы не произошло. Мы сразу же сообщили об этом диспетчеру, и все прошло в порядке. В итоге никто не пострадал, да и не мог пострадать, поскольку аэростат – это самый надежный вид транспорта», — рассказал пилот.

Антон добавил, что аэростаты часто пролетают над этими территориями и приземляются неподалеку от дорог. Такие посадки – обычное явление, поэтому, по словам пилота, волноваться не стоит.