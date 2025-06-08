В Новосибирске произошёл сбой в работе провайдера «Электронный город»

Вечером 8 июня пользователи в Новосибирске столкнулись с перебоями в работе интернет-соединения от «Электронного города».

Жители сообщают о недоступности не только интернета, но и мобильного приложения провайдера.

Ресурс Downdetector зафиксировал небольшие проблемы с доступом к сети у провайдера в Новосибирске. Однако в разделе комментариев пользователи продолжают сообщать о неполадках с интернет-соединением.

Журналист Сиб.фм запросил комментарий у пресс-службы «Электронного города» относительно сложившейся ситуации. Представители компании заявили, что выясняют детали происшествия.

Ранее, в начале мая, крупный сбой произошел у другого новосибирского провайдера, «Сибсети», и проблемы с интернетом наблюдались на протяжении двух суток.