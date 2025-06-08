В Новосибирске самолет авиакомпании S7 прервал взлет из-за неполадок

В новосибирском аэропорту Толмачево в субботу, 7 июня, самолет Embraer-170, принадлежащий авиакомпании S7 Airlines (ранее известной как «Сибирь»), столкнулся с технической проблемой.

Во время разгона по взлетной полосе экипаж был вынужден прервать взлет из-за сбоя в работе одного из приборов в пилотской кабине. Информация об этом происшествии появилась в Telegram-канале «Авиаинцидент».

Согласно имеющимся данным, инцидент произошел в 16:12 по местному времени. У самолета, имеющего регистрационный номер RA-02874, возникли сложности с корректным отображением данных о скорости на одном из дисплеев. После принятия решения о прекращении взлета, воздушное судно самостоятельно освободило взлетную полосу и вернулось к месту стоянки.

Этот самолет должен был выполнить рейс SBI 5373 по направлению Новосибирск – Горно-Алтайск. Согласно информации на онлайн-табло аэропорта, вылет был задержан, и фактически самолет отправился в пункт назначения лишь в 17:57.