В Новосибирске сотни аварийных балконов разрушаются в исторических домах

Сотни аварийных балконов в исторических домах насчитано в столице Сибири.

В центре Новосибирска выявлены сотни аварийных балконов в домах — объектах культурного наследия. Особенно критична ситуация в «Доме с часами» на Красном проспекте — памятнике конструктивизма, где балконы буквально разваливаются.

Как сообщает портал BFM-Новосибирск, еще в июне 2024 года на их ремонт выделяли 2,8 млн рублей, но торги трижды сорвались из-за отсутствия подрядчиков.

Не лучше обстоят дела и в знаменитом стоквартирном доме. Жителям предлагали оплатить ремонт самостоятельно — сумма доходила до 1 млн рублей с квартиры. Позже власти пообещали начать работы, но до сих пор ничего не сделано.

Напомним, что в Новосибирской области за сутки ликвидировали 10 пожаров и 11 ДТП