В Новосибирске священник рассказал о строжайших запретах на Троицу

Священник Илья Березовский поделился информацией об истоках и обычаях празднования Троицы.

«Троица – это триединство. Бог един по своей природе, но проявляется в трех ипостасях. Говоря об иконе, православным ближе образ Троицы, созданный Андреем Рублевым, где изображены три ангела, сидящие за столом. Это визуальное представление Триединства», – пояснил Илья Березовский Сиб.фм.

По его словам, на Троицу рекомендуется избегать тяжелой физической работы и бытовых дел.

«Лучше заранее привести дом в порядок или отложить эти заботы на понедельник», – подчеркнул спикер.

Он отметил, если у человека это единственный выходной или он работает в этот день, церковь разрешает посетить службу или сделать это после работы.

Березовский добавил, что празднование Троицы – это красивое зрелище. По традиции храмы украшают березовыми ветками, зеленью, цветами, плетут венки. По церковному правилу священники надевают зеленые облачения, символизирующие возрождение, а женщины – платки такого же цвета. Многие приходы организуют концерты духовной музыки.

«Праздник Троицы открывает Троицкую седмицу – период, когда верующим разрешено не поститься в среду и пятницу. Некоторые источники связывают это послабление с подготовкой к предстоящему Петрову посту, который в этом году продлится с 1 по 11 июля», – уточнил священник.

Напомним, в этом году Троица отмечается 8 июля. Ранее Сиб.фм писал о правилах и запретах православного праздника.