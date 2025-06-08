В Новосибирске возбудили уголовное дело после нападения на журналистов РЕН ТВ

В Новосибирске возбуждено уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ).

Вчера, 7 июня 2025 года, в Дзержинском районе Новосибирска съёмочная группа телеканала РЕН ТВ работала над сюжетом о мошенничестве, однако во время съёмок двое местных жителей потребовали прекратить съёмку.

По данным следствия, они нанесли журналистам телесные повреждения, повредили видеокамеру и телефон.

В результате оба подозреваемых сразу же задержали. В ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и направят в суд ходатайство о заключении под стражу.

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