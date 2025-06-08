В Новосибирской области садоводы столкнулись с проблемой нашествия вредителей, представляющих угрозу для их урожая

В период активного дачного сезона некоторые жители Новосибирска обеспокоены появлением насекомых и клещей, способных нанести значительный вред растительности.

Агроном из Новосибирска, Людмила Шубина, поделилась советами о том, как эффективно бороться с такими распространенными вредителями, как тля, муравьи и почковые клещи.

Тля, поражающая широкий спектр овощных, плодовых культур и роз, приводит к скручиванию листьев и стеблей, что в конечном итоге может привести к гибели растения. Часто ее можно встретить в тандеме с муравьями, поэтому борьбу рекомендуется начинать именно с них.

«Для уничтожения муравьев можно использовать борную кислоту. Затем тлю можно просто смыть струей воды», – советует агроном.

Для приготовления приманки от муравьев необходимо смешать борную кислоту с мясокостной мукой. Из полученной массы сформировать небольшие шарики и разместить их в местах скопления насекомых. Муравьи перенесут отраву в гнездо, где обитает матка, что приведет к прекращению откладывания яиц и, как следствие, исчезновению колонии.

Почковые клещи, чаще всего поражающие черную смородину, требуют ручного удаления. Необходимо собрать зараженные «шарики» с веток и уничтожить их путем сжигания.