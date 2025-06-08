В Новосибирской области втрое увеличилась смертность от внебольничной пневмонии

По данным регионального Роспотребнадзора, в 2024 году количество смертельных случаев от этого заболевания увеличилось в 3,3 раза по сравнению с предыдущим годом, достигнув 59. Эта информация содержится в отчете о санитарно-эпидемиологической обстановке в регионе за 2024 год.

Общее число зарегистрированных случаев внебольничной пневмонии в прошлом году составило 43,5 тысячи, что в 3,76 раза больше, чем в 2023 году.

В докладе также отмечается, что уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в Новосибирской области превышает общероссийский показатель на 80,6%, а показатель по Сибирскому федеральному округу – на 10,7%. Наиболее существенный рост заболеваемости зафиксирован среди детей в возрасте от 7 до 14 лет (в 8,8 раза) и от 3 до 6 лет (в 4,27 раза).