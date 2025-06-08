В Новосибирской области запретили устанавливать заборы на даче

В Новосибирской области с 8 июня начал действовать общегосударственный закон, ограничивающий установку глухих заборов на дачных территориях.

Дачникам предстоит демонтировать или переделать ограждения, противоречащие обновленным требованиям. Непрозрачные конструкции, препятствующие проникновению солнечного света и циркуляции воздуха, отныне запрещены.

Подчеркивается, что данная мера призвана урегулировать разногласия между владельцами соседних участков и создать более благоприятные условия для выращивания растений. Разрешены к установке на территории дачных участков лишь прозрачные ограждения, такие как сетчатые или решетчатые заборы, максимальная высота которых не должна превышать полтора метра. Установка ограждений должна производиться строго по границе участка, чтобы обеспечить оптимальное освещение для растительности и свести к минимуму споры, сообщает Аиф-Новосибирск.

Если ограждение уже установлено, рекомендуется изучить устав садового товарищества или местные правила землепользования. В случае несоответствия действующим нормам, желательно обсудить с соседями возможность замены ограждения и зафиксировать договоренность в письменном виде. В случае отказа соседа, можно самостоятельно убрать забор, предварительно пригласив специалиста по кадастру для установления границ участка.

Допустимыми альтернативами являются прозрачная сетка, деревянный забор с просветами и невысокие зеленые насаждения (до 1,8 метра). Для их установки не требуется специальное разрешение, но рекомендуется получить письменное согласие смежного землепользователя, чтобы исключить возможные конфликты в дальнейшем.

Ранее Сиб.фм публиковал новые правила установки заборов на даче.