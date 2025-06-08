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общество

В новосибирском аэропорту Толмачево произошла задержка рейса в Москву

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Толмачево, 8 июня наблюдаются задержки одного рейса на отправление и трех рейсов на прибытие. Задержки коснулись самолетов, прибывающих из Ташкента и Минеральных Вод, а также рейса, направляющегося в Москву.

Вылет самолета из Новосибирска в столичный аэропорт Шереметьево отложен почти на три часа. Изначально планировалось, что он покинет Новосибирск в 15:35, однако время отправления было перенесено на 18:30.

Прибытие рейса из Ташкента в Новосибирск ожидалось в 19:55, но по обновленным данным, расчетное время прибытия – 20:28.

Кроме того, с задержкой прибудут два рейса из Минеральных Вод. Изначально прибытие этих самолетов ожидалось в 22:25, но теперь ожидается, что они прибудут в 22:50.

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Александр Борисов
журналист

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