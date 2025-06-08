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общество

В центре Новосибирска рухнул тротуар

Фото: АСТ-54

В самом сердце Новосибирска зафиксировано обрушение тротуарной плитки, о чем свидетельствуют снимки с места инцидента.

На перекрестке центрального проспекта и улицы Писарева в Новосибирске произошло разрушение тротуара. Изображение с места происшествия было опубликовано в телеграм-канале АСТ-54 Black сегодня, 8 июня.

На фото отчетливо видно, что плиточное покрытие провалилось, образовав глубокую яму. Площадь повреждения охватывает почти всю пешеходную зону. Территория вокруг обрушения ограждена.

Журналист Сиб.фм направил запрос в информационный отдел администрации Новосибирска, но на момент выхода материала ответ еще не был получен.

В минувшие выходные в жилом районе Родники произошел инцидент с грузовым автомобилем, который частично провалился в канализационный люк и не смог самостоятельно выбраться.

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Александр Борисов
журналист

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