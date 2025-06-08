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общество

В зоопарке Новосибирска открылся новый авиарий с попугаями и перепелками

Фото: Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке открылся новый авиарий.

5 июня в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило начал работу новый авиарий в комплексе «Малые хрусты» — он расположен рядом с парком аттракционов.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, в вольере можно увидеть лорикетов, розовогрудых и ожереловых попугаев, нимф и калифорнийских перепелов.

Посетителям авиарий доступен по будням с 12:00 до 20:00, в выходные — с 11:00 до 21:00. В расписании также предусмотрены часовые перерывы: с 14:00 до 15:00 и с 17:00 до 18:00.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке родились котята манула

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Валерия Митрохина
Журналист

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