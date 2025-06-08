Жертвоприношение, нападение на журналистов РЕН ТВ и избиение подростков: итоги недели в Новосибирске

Сиб.фм подвел итоги минувшей недели, сообщив о важных событиях, которые произошли в столице Сибири.

Избиение подростков

Вечером 4 июня у озера Спартак в Новосибирске произошла драка между подростками и пьяным мужчиной. По данным очевидцев, конфликт начался с замечания нетрезвого мужчины в адрес несовершеннолетних из-за шума. Словесная перепалка быстро переросла в массовую драку с применением силы. В результате один из школьников получил перелом носа и сотрясение мозга. Двоих взрослых задержали и доставили в полицию.

Сейчас ведется проверка по статье о хулиганстве. В связи с чем председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования и всех установленных обстоятельствах.

Жертвоприношение на Курбан-байрам

Утром 6 июня в Новосибирске у мечети на улице Красина, 58/1 собрались тысячи верующих для празднования Курбан-байрама — одного из важнейших мусульманских праздников. Мероприятие началось с намаза, после чего все верующие готовились к главному ритуалу дня — жертвоприношению. Для этого к мечети заранее доставили около 200 баранов.

Женщина погибла в пожаре

В ночь на 7 июня в девятиэтажном доме, расположенном в Дзержинском районе Новосибирска, произошел пожар, охвативший четвертый этаж. В результате трагического инцидента погибла женщина, а тринадцатилетний подросток получил травмы и был госпитализирован.

Избиение журналистов

Также 7 июня в Дзержинском районе Новосибирска съемочная группа телеканала РЕН ТВ готовила репортаж о мошенничестве и в этот момент, по данным СМИ, трое мужчин с палками потребовали прекратить съемку, избили журналистов и повредили им технику. В результате СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело. Расследование взял на контроль центральный аппарат ведомства.