Жители Новосибирска смогут оформить 60 видов соцвыплат онлайн

Сегодня, 8 июня, в России отмечается День социального работника.

Как сообщили в пресс-службе Отделения СФР по Новосибирской области, в этот день особенно важно напомнить, что жители региона могут получить более 60 видов соцвыплат через Социальный фонд России. Также уточняется, что большинство из них доступны онлайн.

Сервисами можно воспользоваться через портал «Госуслуги». Это избавляет от необходимости посещать учреждения лично и позволяет оформить нужную услугу за 15-20 минут прямо со смартфона или компьютера.

В числе самых востребованных онлайн-услуг

- оформление маткапитала и детских пособий;

- проверка пенсионных прав и больничных;

- выбор формы соцуслуг для льготников;

- получение техсредств реабилитации и путёвок;

- изменение способа доставки пенсии.

Напомним, что многодетным семьям в Новосибирской области планируют добавить 14 дней отпуска