12 новосибирских школьников удалили с ЕГЭ за нарушение правил

В Новосибирске 12 выпускников выгнали с ЕГЭ.

Как сообщает Министерство образования Новосибирской области, в регионе во время основного этапа единого государственного экзамена за нарушения правил удалили 12 учеников.

Уточняется, что девять из них использовали шпаргалки, двое принесли мобильные телефоны, один — смарт-часы. В результате теперь всем участникам аннулируют результаты.

Согласно правилам, за ЕГЭ удаляют за использование гаджетов, шпаргалок, попытки общения, вынос материалов или нарушение порядка.

Напомним, что выпускница лицея в Бердске Новосибирской области сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов