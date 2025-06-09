82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 15:08
пробки
4/10
погода
+21.9°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 15:08
пробки
4/10
погода
+21.9°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 13:13
общество

12 новосибирских школьников удалили с ЕГЭ за нарушение правил

Фото: freepik

В Новосибирске 12 выпускников выгнали с ЕГЭ.

Как сообщает Министерство образования Новосибирской области, в регионе во время основного этапа единого государственного экзамена за нарушения правил удалили 12 учеников.

Уточняется, что девять из них использовали шпаргалки, двое принесли мобильные телефоны, один — смарт-часы. В результате теперь всем участникам аннулируют результаты.

Согласно правилам, за ЕГЭ удаляют за использование гаджетов, шпаргалок, попытки общения, вынос материалов или нарушение порядка.

Напомним, что выпускница лицея в Бердске Новосибирской области сдала ЕГЭ по химии на 100 баллов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.