День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких

9 июня 2025 года в России отмечается Международный день друзей.

Известно, что этот праздник посвящён искренней дружбе, взаимной поддержке и душевной близости между людьми. Точная дата празднования была неформальной и варьировалась в разных странах, однако с XX века принято считать 9 июня «Днём друзей».

Основная идея праздника — напомнить друзьям о важности их присутствия в вашей жизни: написать сообщение или позвонить, пригласить на встречу или отправить открытку.

В честь такого приятного и доброго праздника Сиб.фм собрал картинки для рассылки всем друзьям.