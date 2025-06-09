82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:23
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 13:23
пробки
4/10
погода
+20.5°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 12:12
общество

День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких

Фото из открытых источников

9 июня 2025 года в России отмечается Международный день друзей.

Известно, что этот праздник посвящён искренней дружбе, взаимной поддержке и душевной близости между людьми. Точная дата празднования была неформальной и варьировалась в разных странах, однако с XX века принято считать 9 июня «Днём друзей».

Основная идея праздника — напомнить друзьям о важности их присутствия в вашей жизни: написать сообщение или позвонить, пригласить на встречу или отправить открытку.

В честь такого приятного и доброго праздника Сиб.фм собрал картинки для рассылки всем друзьям.

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 2

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 3

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 4

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 5

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 6

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 7

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 8

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 9

Фото День друзей-2025: открытки с поздравлением для самых близких 10

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.