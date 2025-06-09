Димитровский мост в Новосибирске встал на ремонт до 2027 года

На Димитровском мосту начались масштабные ремонтные работы, которые продлятся до лета 2027 года.

С 9 июня на мосту введено реверсивное движение. Крайняя правая полоса в направлении левого берега временно закрыта, а центральная полоса стала переменной. В ночное время с 23:00 до 15:00 она будет работать для движения в сторону правого берега, а днём с 15:01 до 22:59 — в сторону левого берега. Общее количество полос сократилось с шести до пяти. Подрядчик уже установил необходимые дорожные знаки и нанес временную разметку.

По наблюдениям водителей, серьезных заторов на мосту пока не возникает. Читатели отмечают, что, несмотря на перекрытие части полосы, движение остается относительно свободным.

В рамках реконструкции подрядной организации ООО "Автодорремонт техно" предстоит выполнить комплекс работ: полную замену дорожного полотна, обновление гидроизоляции, ремонт деформационных швов и замену ограждений.

Подготовительные работы начались еще в мае — тогда рабочие приступили к демонтажу старого асфальта и подготовке площадки для масштабного ремонта.

Ранее Сиб.фм рассказывал о конкурсе на ремонт Димитровского моста.