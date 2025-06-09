Гарантийные замечания на дорожных объектах Новосибирской области оперативно устраняются

О результатах обследования гарантийных обязательств на объектах дорожной инфраструктуры Губернатору доложил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.



Андрей Травников позитивно оценил работу министерства и поручил его руководству продумать механизмы повышения требовательности к качеству работ.



«Вижу, что установка, которую я давал на глубокий анализ и выявление причин появления дефектов, выполняется. Вы привели хороший пример по модернизации асфальтобетонного завода, где выявили достаточно тонкую причину появления проблем на асфальтовом покрытии. И новые рекомендации направлены именно на поиск таких системных причин.

Хотел бы обратить внимание – с мэрией Новосибирска у нас складывается теперь более слаженная работа. Поэтому все новые подходы должны отрабатываться совместно.

Рекомендации владельцам асфальтобетонных заводов, думаю, нужно превращать в задокументированные требования. Считаю, что ресурс повышения спроса с наших подрядных организаций ещё есть. Нужно подумать, что можно поменять в нашей конкурсной документации, в контрактах, чтобы повысить уровень требовательности к качеству, к обновлению оборудования», – подчеркнул глава региона.



Как отметил Анатолий Костылевский, в период с 7 по 28 апреля 2025 года, в соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Марата Хуснуллина, заказчиками дорожных работ, совместно с подрядными организациями, при участии сотрудников ФКУ «Сибуправтодор» и Минтранса Новосибирской области проведено обследование участков автомобильных дорог, находящихся на гарантии.



Всего в настоящее время на гарантии у подрядных организаций находятся 389 объектов, реализованных в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», из которых 233 расположены на региональных и межмуниципальных автодорогах Новосибирской области и 156 объектов – на местных автомобильных дорогах городских округов Новосибирской агломерации.



Гарантийные замечания выявлены на 208 объектах, на 131 объекте выявленные замечания в уже устранены. Замечания на оставшихся 77 объектах будут устранены до 20 июня 2025 года.



В ходе анализа дефектов во взаимодействии с одной из крупнейших подрядных организаций Новосибирской области было проведено совместное расследование причин возникновения локальных разрушений на асфальтобетонном покрытии. В результате была определена причина, в целях предотвращения возникновения дефекта организацией проведена модернизация асфальтобетонных заводов с установкой пылеулавливающих устройств. По итогам гарантийных проверок на объектах данной подрядной организации в 2025 году замечания в виде локальных разрушений не выявлены.



По итогам обследования Минтрансом Новосибирской области в адрес заказчиков направлены рекомендации по повышению качества выполняемых работ и предотвращения возникновения дефектов. Среди них: провести работу с ресурсоснабжающими организациями в части приведения камер инженерных подземных коммуникаций в надлежащее состояние; проработать с собственниками асфальтобетонных заводов вопрос модернизации заводов в части установки пылеулавливающих устройств для исключения излишнего содержания пыли в инертном материале и обеспечения строгой дозировки поступающего в смесь минерального порошка; принять дополнительные меры по герметизации продольных, технологических, швов при устройстве покрытия.