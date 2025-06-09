ХК «Сибирь» подписал контракт с новым легионером Дэвидом Фэрренсом

Защитные ряды хоккейного клуба «Сибирь» усилил американский легионер Дэвид Фэрренс. 25-летний игрок обороны из Соединенных Штатов Америки подписал контракт с новосибирской командой на предстоящий сезон. Информацию об этом распространила пресс-служба «Сибири».

Фэрренс – продукт системы подготовки хоккеистов в США. В период с 2015 по 2017 год он представлял юниорскую сборную своей страны, а позднее стал ключевым игроком команды Бостонского университета. За 113 игр в студенческой лиге NCAA защитник сумел заработать 88 очков, продемонстрировав высокую результативность среди игроков его амплуа.

На драфте НХЛ в 2017 году Дэвида выбрал клуб «Нэшвилл Предаторз». В главной команде он сыграл два матча, а основную часть карьеры в Северной Америке провел в АХЛ – 98 игр и 38 очков.

Фэрренс также имеет опыт выступлений в чемпионатах Германии и Финляндии. Предыдущий сезон стал для него наиболее успешным: играя за финский клуб «KooKoo», он принял участие в 57 матчах, забросил 2 шайбы и отдал 35 голевых передач, а его показатель полезности составил +26.