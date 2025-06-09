Климатолог заявил о приближении «петлей смерти» в Новосибирске

По мнению климатолога, эффект «петлей смерти» является фактором, ускоряющим глобальное потепление.

«Глобальное потепление представляет собой одну из ключевых проблем современного мира. На климатические изменения оказывают влияние как естественные процессы, так и действия человека. Особую обеспокоенность вызывают так называемые «петли смерти» – цепь взаимосвязанных явлений, которые способствуют более быстрому разрушению экологических систем и усугублению потепления», — рассказал климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

По его словам, этот термин описывает самоподдерживающиеся механизмы, при которых климатические изменения провоцируют сами себя. Например, таяние льдов в Арктике уменьшает способность земной поверхности отражать солнечный свет, что приводит к дополнительному нагреву и дальнейшему таянию льда. Схожий эффект наблюдается при лесных пожарах, ухудшении состояния почв и выбросах парниковых газов. Если не принять мер, это может привести к наводнениям, засухам, исчезновению видов и другим катастрофическим последствиям.

«Хотя климатические циклы существовали всегда, сейчас к ним впервые добавилось воздействие человеческой деятельности. Интенсивное сжигание ископаемого топлива, уничтожение лесов и загрязнение атмосферы ускорили происходящие изменения. Концентрация CO₂ в настоящее время превышает показатели за последние 800 тысяч лет. Если в течение следующих 15 лет не произойдет переход к устойчивому развитию, последствия могут стать необратимыми», – говорит эксперт.

Для прерывания «петлей смерти» необходимо уменьшить выбросы, отказаться от использования угля, нефти и газа, развивать экологически чистую энергетику, переработку отходов и сохранять экосистемы. Решение этой проблемы невозможно без международного сотрудничества.

«Климатические петли уже запущены, но у человечества есть шанс изменить ситуацию. Самое главное – действовать, а не поддаваться панике. Будущее планеты зависит от наших решений», – рассуждает климатолог.

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