82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 07:32
пробки
3/10
погода
+12.4°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
82.76% -1.2
сегодня
09 июня, 07:32
пробки
3/10
погода
+12.4°C
курсы валют
usd 79.17 | eur 90.39
сегодня 04:30
общество

Климатолог заявил о приближении «петлей смерти» в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

По мнению климатолога, эффект «петлей смерти» является фактором, ускоряющим глобальное потепление.

«Глобальное потепление представляет собой одну из ключевых проблем современного мира. На климатические изменения оказывают влияние как естественные процессы, так и действия человека. Особую обеспокоенность вызывают так называемые «петли смерти» – цепь взаимосвязанных явлений, которые способствуют более быстрому разрушению экологических систем и усугублению потепления», — рассказал климатолог Алексей Непомнящих в интервью Сиб.фм.

По его словам, этот термин описывает самоподдерживающиеся механизмы, при которых климатические изменения провоцируют сами себя. Например, таяние льдов в Арктике уменьшает способность земной поверхности отражать солнечный свет, что приводит к дополнительному нагреву и дальнейшему таянию льда. Схожий эффект наблюдается при лесных пожарах, ухудшении состояния почв и выбросах парниковых газов. Если не принять мер, это может привести к наводнениям, засухам, исчезновению видов и другим катастрофическим последствиям.

«Хотя климатические циклы существовали всегда, сейчас к ним впервые добавилось воздействие человеческой деятельности. Интенсивное сжигание ископаемого топлива, уничтожение лесов и загрязнение атмосферы ускорили происходящие изменения. Концентрация CO₂ в настоящее время превышает показатели за последние 800 тысяч лет. Если в течение следующих 15 лет не произойдет переход к устойчивому развитию, последствия могут стать необратимыми», – говорит эксперт.

Для прерывания «петлей смерти» необходимо уменьшить выбросы, отказаться от использования угля, нефти и газа, развивать экологически чистую энергетику, переработку отходов и сохранять экосистемы. Решение этой проблемы невозможно без международного сотрудничества.

«Климатические петли уже запущены, но у человечества есть шанс изменить ситуацию. Самое главное – действовать, а не поддаваться панике. Будущее планеты зависит от наших решений», – рассуждает климатолог.

Ранее климатолог заявил, что россиян ожидает пять лет аномальной жары летом.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Александр Борисов
журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.