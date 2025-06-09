Ливни, град и штормы: новосибирцев предупредили об экстремальной погоде в начале лета

Июнь-2025 в Новосибирске обещает штормы, жару и град.

В этом году лето в Новосибирске может принести экстремальные погодные условия. Так, по данным синоптиков, в июне ожидаются аномальная жара, шквалистый ветер, затяжные дожди и град.

Специалисты предупреждают, что при резкой смене воздушных масс возможны кратковременные, но мощные ливни, также возрастает риск образования торнадо и смерчей.

Жителям рекомендуется внимательно следить за прогнозами и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, что 9 мая ожидается геомагнитная буря в Новосибирске