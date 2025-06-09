«Мать выбежала и рыдала». В Новосибирске очевидцы рассказали подробности гибели 5-летней девочки

5-летняя девочка выпала из окна и погибла. Соседи рассказали, как это было.

ЧП произошло 7 июня по ул. Бориса Богаткова. Соцсети облетела новость о гибели 5-летней девочки. Сообщается, что малышка скончалась после падения из окна многоэтажки.

Корреспонденту Сиб.фм удалось связаться с одним из жителей дома. По словам мужчины, все произошло неожиданно. Накануне не было криков или ещё каких-либо звуков.

«Девочка резко упала и не двигалась. Следом уже выбежали родители. Мать была в шоке, затем сильно рыдала. Позже вызвали скорую и полицию, девочку забрали», – рассказал местный житель Антон.

По его словам, семья погибшей девочки благополучная. Мать и отец работают, девочка ходила в детский сад, часто играла во дворе со сверстниками.

«Такой милый ребёнок. Очень жаль. Какое горе семье», – говорит очевидец.

Антон говорит, что скорее всего девочка выпала из окна в подъезде. Поскольку при падении на ней была обувь.

Сейчас полиция ведет проверку по факту случившегося. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в Новосибирской области девушка выпала из окна многоэтажки