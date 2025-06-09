Мэра Красноярска Логинова задержали за взятку. ОНЛАЙН

По данным источников ТАСС и NGS24.ru, мэр Красноярска Владислав Логинов был задержан правоохранительными органами. Как сообщают осведомлённые источники, задержание связано с обвинением в получении взятки в особо крупном размере.

Обновлено в 12:40

Красноярский политолог Александр Чернявский прокомментировал задержание Владислава Логинова. По мнению эксперта, уголовное дело против Логинова создает серьезные проблемы для губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Сейчас у первого лица субъекта Федерации просто нет кандидатур, чтобы заменить Логинова на долгий срок. Губернатору предстоит сделать сложный выбор между замами Логинова. Процесс выбора нового мэра может растянуться на недели и даже месяцы.

Обновлено в 12:58

Как сообщает Telegram-канал Kras Mash, сейчас в доме мэра Красноярска Владислава Логинова проходят обыски. По данным «7 канала Красноярск», в доме работают люди в перчатках.

Обновлено в 12:16

Владислава Логинова доставили в следственный отдел УФСБ по Красноярскому краю. В скором времени должна быть избрана мера пресечения. Об этом сообщил портал МК в Красноярске.

Обновлено в 11:42

Из досье задержанного известно, что 57-летний Логинов возглавляет Красноярск с сентября 2022 года, до этого пять лет занимал должность первого заместителя мэра. Его муниципальная карьера началась в 2012 году с позиции заместителя руководителя департамента городского хозяйства, после чего он последовательно занимал руководящие посты в администрациях Свердловского и Советского районов города.

Уроженец Ачинска, Логинов получил образование в местном военном авиационном училище и начинал профессиональный путь в авиационной сфере. Впоследствии перешёл в транспортную отрасль и сферу материально-технического снабжения, работая в ключевых дорожно-строительных организациях края, включая КрайДЭО и асфальтобетонный завод.

Семейный человек, отец троих детей, Логинов был удостоен государственной награды — медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Обновлено в 11:13

По данным СМИ, мэра Красноярска Логинова могли задержать из-за махинаций с госзакупками и заводом асфальтобетона. Расследование касается нескольких эпизодов. Среди них — возможные махинации с госзакупками, где победителем должен был стать «УСК «Сибиряк». В распространившейся аудиозаписи руководитель строительной компании Егоров якобы подтверждает договорённости с Логиновым. Ханагян же фигурирует в отдельном деле о картельном сговоре.

Инсайдеры сообщают, что показания против мэра дали его ближайшее окружение: советник Артур Арутюнян, бывший гендиректор «Промстроя» Декард Ханагян и экс-замглавы города Алексей Давыдов.