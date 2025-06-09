Мощный удар. Магнитные бури ожидаются 9 июня в Новосибирске

Вечером ожидается всплеск геомагнитной активности. Прогноз на 9 июня предупреждает о возможной магнитной буре.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, 9 июня ожидаются колебания геомагнитного поля. Вероятность развития магнитной бури оценивается в 31%, вероятность геомагнитных возмущений — в 35%. Сохраняется 34% шанс спокойной геомагнитной обстановки.

Предполагается, что планетарный индекс Kp 9 июня достигнет 4.67, что указывает на возбужденное состояние магнитосферы, граничащее с небольшой геомагнитной бурей. Индекс Ap прогнозируется на уровне 8, а индекс F10.7 (поток солнечного радиоизлучения на волне 10.7 см) — на отметке 155.

Наиболее интенсивные геомагнитные колебания прогнозируются в период с 18:00 до 21:00 по московскому времени. Ожидается, что индекс Kp в это время может достигнуть значения 4, что соответствует слабой геомагнитной буре.