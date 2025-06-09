Новосибирские учёные создали уникальную систему мониторинга скважин

В Новосибирском государственном университете разработали инновационную систему для онлайн-контроля за водозаборными скважинами. Как сообщили в пресс-службе НГУ, эта разработка поможет оптимизировать техническое обслуживание объектов и может быть внедрена в сфере ЖКХ.

Современные системы мониторинга используют два подхода: дорогостоящую автоматизированную передачу данных на сервер или ручной сбор информации с помощью датчиков. Новосибирские специалисты объединили преимущества обоих методов, создав универсальное решение.

Разработка представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из трёх ключевых элементов: датчиков на скважинах, серверной платформы для анализа информации и удобного интерфейса в виде веб-версии и мобильного приложения для Android. Система в реальном времени отслеживает уровень воды и состояние электроснабжения, что позволяет оперативно выявлять неполадки.

Пилотный проект уже успешно протестирован в Сузунском районе Новосибирской области. По словам разработчиков, их система не имеет полных аналогов на российском рынке. Особенностью решения стала его доступность – для работы с сервисом достаточно базовых навыков использования смартфона.

Как отметил один из авторов проекта, система представляет собой современный пользовательский сервис, который может найти широкое применение в различных сферах. Разработка открывает новые возможности для эффективного управления водными ресурсами и своевременного технического обслуживания скважин.

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