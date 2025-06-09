Новосибирцам запретили устанавливать заборы на дачах с 8 июня

В Новосибирской области вступил в силу общегосударственный закон, который с 8 июня вводит ограничения на возведение сплошных заборов на дачных участках.

Теперь владельцам дач необходимо будет убрать или изменить свои ограждения, если они не соответствуют новым требованиям. Непроницаемые конструкции, которые блокируют солнечный свет и затрудняют циркуляцию воздуха, более не допускаются.

Акцентируется внимание на том, что эта мера направлена на разрешение споров между собственниками соседних территорий и создание лучших условий для роста растений. На дачных участках разрешается устанавливать только проницаемые ограждения, такие как сетчатые или решетчатые заборы, высотой не более полутора метров. Установка должна осуществляться строго по границе участка для обеспечения оптимального освещения растений и минимизации конфликтов, сообщает Аиф-Новосибирск.

Если забор уже установлен, рекомендуется ознакомиться с уставом садового товарищества или местными нормами землепользования. При обнаружении несоответствия действующим правилам, желательно обсудить с соседями возможность замены ограждения и задокументировать соглашение в письменной форме. В случае отказа соседа, можно самостоятельно демонтировать забор, предварительно пригласив кадастрового инженера для определения границ участка.

В качестве допустимых альтернатив предлагаются прозрачная сетка, деревянный забор с просветами и невысокие зеленые насаждения (до 1,8 метра). Для их установки не требуется специального разрешения, но рекомендуется получить письменное согласие от владельца соседнего участка, чтобы избежать возможных конфликтов в будущем.

Ранее Сиб.фм опубликовал обновленные правила, касающиеся установки заборов на дачных участках.