Пьяный новосибирец забил знакомого ножкой табурета

Обвиняемый свою вину не признал. Суд приговорил его к 8 годам колонии строгого режима.

В Новосибирске вынесен приговор местному жителю, который в пьяной драке убил знакомого, избив его ножкой от табуретки. Мужчину осудили по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как установил суд, 22 января 2020 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес потерпевшему не менее шести ударов деревянной ножкой от табурета по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее Сиб.фм рассказывал об убийстве отцом сына.