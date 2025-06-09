Россияне стали массово скупать доллары

В мае 2025 года жители России проявляли повышенный интерес к приобретению долларов США, свидетельствуют данные "Русского Стандарта". Превышение спроса над предложением объясняется как сезонным фактором – подготовкой к летним отпускам, так и привлекательным валютным курсом.

По традиции, большинство россиян предпочитает проводить валютные операции непосредственно в банковских отделениях. Статистика указывает, что 94% обменов валюты в мае было совершено в офлайн-режиме, и лишь 6% – онлайн. Аналогичная тенденция наблюдалась и в объемах операций: на долю наличных обменов пришлось 99% от общей суммы, в то время как онлайн-операции составили всего 1%. При этом интерес к американской валюте значительно превосходил интерес к евро: доллары обменивали в три раза чаще.

В течение мая спрос на доллары преобладал над предложением. Представители банка связывают это с ежегодным увеличением потребности в валюте в связи с приближением сезона отпусков, а также с выгодным курсом доллара, демонстрировавшим тенденцию к снижению. В структуре наличных операций покупки составили 54%, а продажи – 46%. В онлайн-сегменте соотношение было схожим: 52% покупок против 48% продаж.

Что касается евро, то в мае наблюдалась обратная ситуация: наличные евро чаще продавали, чем покупали. Согласно данным банка, доля продаж евро в отделениях составила 63%, а доля покупок – 37%. В то же время, безналичные евро, напротив, чаще приобретались, чем продавались (56% против 44%).

Средний чек при обмене долларов составил 402 доллара, а при обмене евро – 413 евро.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт, отметил, что укрепление рубля в мае было обусловлено рядом факторов, включая изменение баланса экспортно-импортных операций в пользу экспортеров, высокую ключевую ставку, стимулирующую отказ от валюты в пользу рублевых активов, а также ожидания смягчения геополитической напряженности. По его мнению, в дальнейшем геополитическая ситуация может оказывать влияние на курс рубля, вызывая его волатильность. К концу лета ожидается возвращение курса доллара в диапазон 85–90 рублей.

По данным Центробанка на 9 июня 2025 года, официальный курс доллара составляет 79,1703 рубля, а курс евро – 90,3954 рубля. Аналитики Banki.ru напоминают, что прекращение торгов валютами недружественных стран на биржевом рынке привело к изменению методики определения курсов доллара и евро Центробанком. В настоящее время регулятор опирается на банковскую отчетность и информацию, поступающую от цифровых платформ внебиржевых торгов.